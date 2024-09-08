ABD'den İsrail-Hamas Esir Takası İçin Yeni Öneri Yolda

ABD, İsrail-Hamas Esir Takası İçin Yeniden Masada

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, ABD yönetimi, İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda yeni bir teklif hazırlıyor. Gerçekleştirilecek olan bu önerinin detayları ise henüz netlik kazanmadı.

İyimser Olunmamasına Rağmen Yeni Bir Öneri

İsrail'in devlet televizyonu KAN, ABD’li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı bilgiler doğrultusunda, Washington'un esir takası konusunda iyimser bir bakış açısına sahip olmadığını, fakat bu bağlamda yeni bir öneri üzerinde çalıştığını bildirdi.

Son Fırsat Önerisi

ABD'nin bu yeni öneri taslağının "son fırsat önerisi" olarak nitelendirildiği ifade ediliyor. Söz konusu önerinin, bugün ya da önümüzdeki günlerde taraflara iletilmesi bekleniyor.

Müzakerelerde Zorluklar

Hazırlanan yeni önerinin, başta Philadelphi Koridoru olmak üzere, İsrail ile Hamas arasındaki tüm anlaşmazlıkları kapsadığı bilgisi verildi. Bununla birlikte, İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü operasyonların durdurulması için yürütülen müzakerelerin bir süredir devam ettiğine dikkat çekildi.

Özellikle, İsrail’in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zorlaştırdığı vurgulanıyor.