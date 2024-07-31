Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'den İsrail'in Beyrut Saldırısına Destek

ABD, İsrail'in Beyrut'taki hava saldırısını kendini savunma hakkı olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:18
ABD'den İsrail'in Beyrut Saldırısına Destek

ABD'den İsrail'e Destek Mesajı

Beyaz Saray, İsrail ordusunun Beyrut'un güney bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı "kendini savunma hakkı" olarak tanımladı.

Watson'dan Açıklamalar

Adrienne Watson, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, konuya dair yaptığı açıklamada, İsrail’in seguridadını “sağlam ve sarsılmaz” olarak nitelendirerek "Ciddi tehditlere karşı kendini savunma hakkına sahiptir" dedi.

Diplomatik Çabalar Sürüyor

Ayrıca Watson, ABD'nin bölgede meydana gelen saldırıların sona erdirilmesi için “diplomatik çözümler” üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Saldırının Detayları

İsrail güçleri, 30 Ağustos'ta Beyrut’un güneyinde, Hizbullah’ın Şura Meclisi’nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın yaşamını yitirmiş, 74 kişi ise yaralanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...