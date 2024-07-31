ABD'den İsrail'in Beyrut Saldırısına Destek

ABD'den İsrail'e Destek Mesajı
Beyaz Saray, İsrail ordusunun Beyrut'un güney bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı "kendini savunma hakkı" olarak tanımladı.
Watson'dan Açıklamalar
Adrienne Watson, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, konuya dair yaptığı açıklamada, İsrail’in seguridadını “sağlam ve sarsılmaz” olarak nitelendirerek "Ciddi tehditlere karşı kendini savunma hakkına sahiptir" dedi.
Diplomatik Çabalar Sürüyor
Ayrıca Watson, ABD'nin bölgede meydana gelen saldırıların sona erdirilmesi için “diplomatik çözümler” üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.
Saldırının Detayları
İsrail güçleri, 30 Ağustos'ta Beyrut’un güneyinde, Hizbullah’ın Şura Meclisi’nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın yaşamını yitirmiş, 74 kişi ise yaralanmıştır.