ABD'den İsrail'in Beyrut Saldırısına Destek

ABD'den İsrail'e Destek Mesajı

Beyaz Saray, İsrail ordusunun Beyrut'un güney bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı "kendini savunma hakkı" olarak tanımladı.

Watson'dan Açıklamalar

Adrienne Watson, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, konuya dair yaptığı açıklamada, İsrail’in seguridadını “sağlam ve sarsılmaz” olarak nitelendirerek "Ciddi tehditlere karşı kendini savunma hakkına sahiptir" dedi.

Diplomatik Çabalar Sürüyor

Ayrıca Watson, ABD'nin bölgede meydana gelen saldırıların sona erdirilmesi için “diplomatik çözümler” üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Saldırının Detayları

İsrail güçleri, 30 Ağustos'ta Beyrut’un güneyinde, Hizbullah’ın Şura Meclisi’nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın yaşamını yitirmiş, 74 kişi ise yaralanmıştır.