ABD'den İsrail'in Gazze'deki Filistinli Sivilleri Kullanmasına Tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

ABD yönetimi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tünel ve bina aramaları sırasında Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Bu tür uygulamaların, uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu vurgulayan yetkililer, konunun derhal soruşturulmasını istedi.

Vedant Patel'den Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunlar çok rahatsız edici haberler. İsrail'in bu iddiaları derhal ve şeffaf bir şekilde soruşturmasını bekliyoruz. Mümkün olan faillerin sorumlu tutulması gerektiğini vurguluyoruz," şeklinde konuştu.

Haaretz Gazetesi'nin Raporu

İsrail medyasında yer alan Haaretz gazetesinin araştırma haberine göre, İsrail ordusu tünel ve bina denetimleri sırasında Filistinli sivilleri sistematik bir şekilde canlı kalkan olarak kullanıyor. Bu uygulama, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey subayların bilgisi dahilinde gerçekleştiriliyor.

Askerlerin İfadesi

İsrail ordusundaki bazı askerler, Gazze'de ihtiyaç olmaksızın alıkoydukları Filistinli gençleri, evler ve tüneller arasında gezdirirken canlı kalkan olarak kullandıklarını belirtmişti. Bu durum, uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken ciddi bir mesele haline geldi.