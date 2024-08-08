ABD'den İsrail'in Norveçli Diplomatların Akreditasyonunu İptal Etmesine Tepki

ABD'den Norveç'e Destek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'ni tanıyan Norveç'in diplomatlarının akreditasyonunu iptal eden İsrail'e karşı sert bir tepki gösterdi. Matthew Miller, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu kararın yapıcı olmadığını belirtti.

Norveç'in Rolü Vurgulandı

Miller, Norveç'in Orta Doğu barış süreçlerinde çok önemli bir rol üstlendiğini ifade etti ve "Norveç'in barışçıl çözümleri destekleme çabalarını engellemeye yönelik bu adım, kesinlikle yapıcı değildir" dedi.

İsrail, Norveç'in medya aracılığıyla duyurduğu akreditasyon iptalinin ardından, Norveç ve İrlanda'nın büyükelçilerini geri çağırmıştı. Filistin devletini tanıyan ülke sayısı, Norveç'in tanıma kararının ardından 146'ya ulaştı.

Geçmişteki Örnekler

Norveç, Oslo Anlaşması'ndan bu yana, İsrail-Filistin sorununun çözümünde önemli adımlar atmış durumda. Bu bağlamda geçmişteki katkılarına vurgu yaparak İsrail'in son kararını eleştirdi.