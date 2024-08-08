Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'den İsrail'in Norveçli Diplomatların Akreditasyonunu İptal Etmesine Tepki

ABD Dışişleri, İsrail'in Norveç'in diplomat akreditasyonunu iptal etmesini yapıcı bulmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:17
ABD'den İsrail'in Norveçli Diplomatların Akreditasyonunu İptal Etmesine Tepki

ABD'den Norveç'e Destek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'ni tanıyan Norveç'in diplomatlarının akreditasyonunu iptal eden İsrail'e karşı sert bir tepki gösterdi. Matthew Miller, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu kararın yapıcı olmadığını belirtti.

Norveç'in Rolü Vurgulandı

Miller, Norveç'in Orta Doğu barış süreçlerinde çok önemli bir rol üstlendiğini ifade etti ve "Norveç'in barışçıl çözümleri destekleme çabalarını engellemeye yönelik bu adım, kesinlikle yapıcı değildir" dedi.

İsrail, Norveç'in medya aracılığıyla duyurduğu akreditasyon iptalinin ardından, Norveç ve İrlanda'nın büyükelçilerini geri çağırmıştı. Filistin devletini tanıyan ülke sayısı, Norveç'in tanıma kararının ardından 146'ya ulaştı.

Geçmişteki Örnekler

Norveç, Oslo Anlaşması'ndan bu yana, İsrail-Filistin sorununun çözümünde önemli adımlar atmış durumda. Bu bağlamda geçmişteki katkılarına vurgu yaparak İsrail'in son kararını eleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat