ABD'den Kosova'ya 34,5 Milyon Dolar Hibe Desteği

ABD'den Kosova'ya Ek Kalkınma Desteği

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Kosova'ya 34,5 milyon dolarlık ek kalkınma desteği vereceğini açıkladı. Desteğin amacı, Kosova'nın sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek.

İmza Töreni Priştine'de Gerçekleşti

Kalkınma desteğinin duyurusu, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen bir imza töreniyle yapıldı. Törene Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve USAID Kosova Direktörü Mary Eileen Devitt katıldı.

Cumhurbaşkanı Osmani'nin Açıklamaları

Törenden sonra düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Osmani, "Bu anlaşma, tüm Kosova vatandaşları için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek vizyonunun tekrar teyididir," dedi. Hibenin, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı ve kapsayıcı ekonomik katılım fırsatlarını artırmayı hedefleyen projelerde kullanılacağını vurguladı.

Büyükelçi Hovenier'in Değerlendirmesi

ABD'nin Priştine Büyükelçisi Jeffrey Hovenier, ABD'nin Kosova'ya verdiği destek kapsamında son 25 yıl içinde 1 milyar dolardan fazla yardımda bulunduğunu belirtti. Bu hibenin de bu destek zincirinin önemli bir parçası olacağını ifade etti.

USAID, Kosova'ya toplamda 34,5 milyon dolarlık ek kalkınma desteği sağlayacak ve bu destekle ülkenin ekonomik kalkınma hedeflerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Kosova'ya 34,5 milyon dolarlık ek kalkınma desteği verecek. Kosova'nın başkenti Priştine'deki Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleşen imza töreninde, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda) ile USAID Kosova Direktörü Mary Eileen Devitt (solda) hibe anlaşmasını imzaladı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Kosova'ya 34,5 milyon dolarlık ek kalkınma desteği verecek. Kosova'nın başkenti Priştine'deki Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleşen imza töreninde, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda) ile USAID Kosova Direktörü Mary Eileen Devitt (solda) hibe anlaşmasını imzaladı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Kosova'ya 34,5 milyon dolarlık ek kalkınma desteği verecek. Kosova'nın başkenti Priştine'deki Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleşen imza töreninde, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda) ile USAID Kosova Direktörü Mary Eileen Devitt (solda) hibe anlaşmasını imzaladı.