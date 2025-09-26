ABD'den Kuzey Kore'ye Yaptırım: KOMID, RGB ve Myanmar Bağlantıları Hedefte

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kitle imha programına destek sağlamakla suçlanan 5 kişi ve 1 kuruluşa, KOMID ve RGB aracılığıyla Myanmar bağlantılı yaptırımlar uyguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:53
ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore hükümetinin kitle imha silahları ve balistik füze programları için yasa dışı gelir elde etmekle suçladığı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırım kararını duyurdu.

OFAC duyurusu ve yetkililerin açıklamaları

Karar, Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yazılı olarak ilan edildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, Kuzey Kore'nin yasa dışı silah programlarının ABD ve müttefikleri için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu belirtti ve bu programları finanse eden ilişkiler hedef almaya devam edeceklerini vurguladı.

Hedef alınan ağ: KOMID, RGB ve Myanmar bağlantısı

Yaptırım kararının odak noktası olarak Kuzey Kore'nin Madencilik Geliştirme ve Ticaret Şirketi (KOMID) ile Genel Keşif Bürosu (RGB)nun yurt dışındaki temsilcileri gösterildi. OFAC açıklamasında, yaptırımlara KOMID ile Myanmar askeri rejimi arasındaki silah anlaşmalarını kolaylaştıran önemli bir ağın da dahil edildiği belirtildi.

Etki ve kapsam

Açıklamada, bu yaptırımların Myanmar'a yapılan silah satışlarını aksatacağı ve Kuzey Kore rejimi için önemli bir finansman akışını keseceği kaydedildi. Yaptırım listesine alınan taraflar arasında 5 kişi ve 1 kuruluş yer alıyor.

Kimler hedefte?

OFAC açıklamasına göre, yaptırımlar kapsamına Myanmar merkezli "Royal Shune Lei" adlı silah tedarik şirketi ile bu şirketin 3 çalışanı ve ayrıca KOMID ve RGB temsilcileri dahil edildi.

Hazine Bakanlığı, yasadışı silah programlarının finansmanını hedefleyerek bölgesel güvenliği zayıflatan ağları kesmeye devam edeceklerini bildirdi.

