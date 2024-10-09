DOLAR
34,22 0,12%
EURO
37,46 0,52%
ALTIN
2.870,07 0,5%
BITCOIN
2.086.290,78 2,19%

ABD'den Lübnan Açıklaması: Yeni Bir Gazze Olmasını İstemiyoruz

Beyaz Saray, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını istemediklerini belirtti. Ateşkes çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:17
ABD'den Lübnan Açıklaması: Yeni Bir Gazze Olmasını İstemiyoruz

Beyaz Saray'dan Açıklama

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı günlük basın brifinginde Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" ifadelerine katılmadıklarını ifade etti.

Lübnan'ın Durumu

Jean-Pierre, "Bu konu hakkında net olarak söylemem gerekirse, Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüşmesini görmek istemiyoruz. Böyle bir durumu kabul etmiyoruz" dedi. Ayrıca, Gazze ve Lübnan'da yaşanan acıların artmasının ateşkesin önemini bir kez daha işaret ettiğini vurguladı.

Hizbullah ve Saldırılar

Hizbullah'ın son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği saldırılar ve bu saldırıların durdurulması gerektiği üzerine söylemlerde bulunan Jean-Pierre, İsrail'in savunma hakkı konusundaki duruşlarının da net olduğunu belirtti.

Lübnan'da Ölümler Artıyor

Savaşın etkisiyle Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana 2 bin 141 kişinin öldüğünü, bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadının bulunduğunu bildirdi. Düşen bombalar sonucu yüzbinlerce kişi yerinden oldu ve ülke içinde ciddi göç hareketliliği yaşanıyor.

Netanyahu'nun Uyarıları

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan halkına seslenerek, mevcut durum hakkında endişelerini dile getirdi ve Gazze'deki yıkımın Lübnan'a da ulaşabileceğini belirtti. Netanyahu, “Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var, bu durum yaşanmak zorunda değil” ifadesini kullanarak bir tehditte bulundu.

Sonuç olarak, ABD yönetimi bölgede barış için çabalarını sürdürürken, Lübnan'da durum giderek kötüleşmekte ve sivil kayıplar artmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
ABD'den Lübnan Açıklaması: Yeni Bir Gazze Olmasını İstemiyoruz
3
Yemenli Akademisyen ve Ailesi İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti
4
Burdur'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
5
Özbekistan ve Afganistan Arasındaki İşbirliği Güçleniyor
6
Kapaklı'da Yüksekten Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
7
Mardin'de 4 Gün Süreyle Yasaklar Getirildi

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak