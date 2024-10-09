ABD'den Lübnan Açıklaması: Yeni Bir Gazze Olmasını İstemiyoruz

Beyaz Saray'dan Açıklama

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı günlük basın brifinginde Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" ifadelerine katılmadıklarını ifade etti.

Lübnan'ın Durumu

Jean-Pierre, "Bu konu hakkında net olarak söylemem gerekirse, Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüşmesini görmek istemiyoruz. Böyle bir durumu kabul etmiyoruz" dedi. Ayrıca, Gazze ve Lübnan'da yaşanan acıların artmasının ateşkesin önemini bir kez daha işaret ettiğini vurguladı.

Hizbullah ve Saldırılar

Hizbullah'ın son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği saldırılar ve bu saldırıların durdurulması gerektiği üzerine söylemlerde bulunan Jean-Pierre, İsrail'in savunma hakkı konusundaki duruşlarının da net olduğunu belirtti.

Lübnan'da Ölümler Artıyor

Savaşın etkisiyle Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana 2 bin 141 kişinin öldüğünü, bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadının bulunduğunu bildirdi. Düşen bombalar sonucu yüzbinlerce kişi yerinden oldu ve ülke içinde ciddi göç hareketliliği yaşanıyor.

Netanyahu'nun Uyarıları

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan halkına seslenerek, mevcut durum hakkında endişelerini dile getirdi ve Gazze'deki yıkımın Lübnan'a da ulaşabileceğini belirtti. Netanyahu, “Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var, bu durum yaşanmak zorunda değil” ifadesini kullanarak bir tehditte bulundu.

Sonuç olarak, ABD yönetimi bölgede barış için çabalarını sürdürürken, Lübnan'da durum giderek kötüleşmekte ve sivil kayıplar artmaktadır.