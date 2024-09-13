ABD'den Pakistan'a Balistik Füze Yaptırımları

ABD, Pakistan'a Yaptırımlar Uyguladı

Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan'ın balistik füze programı çerçevesinde 5 kuruluş ile bir Çin vatandaşına yaptırım kararı aldı. Yaptırımlar, bu kuruluşların Pakistan'a füze teknolojisi tedarik ettikleri gerekçesiyle uygulandı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Washington'un Pakistan'ın balistik füze programlarına karşı önlemlerini sürdürdüğü vurgulandı. Bu bağlamda, Pakistan Ulusal Kalkınma Kurumu (NDC) da yaptırım listesine alındı. NDC'nin, Şahin-3 ve Ebabil gibi uzun menzilli balistik füzelerin geliştirilmesi için önemli roket motorları tedarik ettiği ifade edildi.

Çinli Kuruluşlar da Yaptırım Listesinde

ABD'nin yürütüğü yaptırımlar arasında Hubei Huachangda Intelligent Equipment Company, Universal Enterprise Limited ve Xi'an Longde Technology Development Company Limited gibi üç Çin merkezli firma yer alıyor. Ayrıca, Luo Dongmei isimli bir Çin vatandaşı da yaptırım kapsamına alındı.

Diğer Kuruluşlar

Yaptırım listesine eklenen bir diğer Pakistan merkezli kuruluş ise Innovative Equipment olarak belirtildi. Nisan ayında da ABD, Pakistan'ın balistik füze programına yönelik tedarikçiler arasında Belarus ve Çin menşeli 4 firma hakkında yaptırımlar uygulamıştı.