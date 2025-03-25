ABD'den Pakistan Genelkurmay Başkanı'na Yaptırımlar İçeren Tasarı

ABD'de iki Temsilciler Meclisi üyesi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Seyyid Asım Munir'e yönelik yaptırımlar içeren "Pakistan Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını Kongreye sundu.

The Hill'in haberine göre, Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson ve Jimmy Panetta, Pakistan'daki "siyasi muhaliflere zulmettiği" gerekçesiyle Munir'e yaptırım uygulanmasını öngören yasa teklifini Kongreye taşıdı.

Tasarı, Global Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında, 180 gün içinde, Munir'e ABD'ye giriş yasağı ve vize engelini de kapsayan yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

Munir'i "siyasi muhaliflere kasıtlı olarak haksız zulüm ve hapis cezası uygulamakla" suçlayan tasarı, ayrıca bu "zulme" karışan kilit kişilerin tespit edilmesini ve onlara da benzer yaptırımların uygulanmasını amaçlıyor.

Tasarı, "Pakistan'da askeri yönetimin sona ermesi", "hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin yeniden tesis edilmesi" ve "haksız yere gözaltına alınan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması" halinde ABD Başkanı Donald Trump'a yaptırımları kaldırma yetkisi vermeyi planlıyor.

Yasa tasarısında, yolsuzluktan terörizme desteğe kadar yargılandığı davalar nedeniyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan ve 17 Ocak'ta hapis cezasına çarptırılan Pakistan eski Başbakanı İmran Han'ın serbest bırakılması talep ediliyor.

Wilson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan'da demokrasiyi baltalayanlara yaptırım uygulamak için Pakistan Demokrasi Yasası'nı tanıtmaktan mutluluk duyuyorum!" ifadesini kullandı.

Han'ın "siyasi bir tutuklu" olduğunu savunan Wilson, The Hill'e yaptığı açıklamada, Trump'a "vize yasakları da dahil olmak üzere Pakistan'ın askeri liderliğine demokrasiyi geri getirmesi ve Han'ı serbest bırakması için baskı yapması" çağrısında bulunan bir mektup gönderdiğini belirtti.

İmran Han'ın tutuklanması

Pakistan'da koalisyon hükümeti, Haziran 2022'de, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan Al Kadir Üniversitesinin inşa edilmesi için büyük bir arazi ve milyarlarca rupi aldığını iddia etmişti.

Pakistan Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın liderliğindeki PTI hükümetinin Riaz ile anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 190 milyon avro'dan fazla zarara uğrattığını belirtmişti.

NAB tarafından yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu iddia eden Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı.