ABD'den Peru'ya F-16 Satışına Onay: 3,42 Milyar Dolarlık Paket

ABD Dışişleri Bakanlığı (Pentagon), Peru'ya F-16 uçakları ve lojistik destek unsurlarının olası satışına onay verdi; DSCA bildirimi Kongre'ye iletildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 07:37
Pentagon ve DSCA'dan resmi onay; satış Peru hava yeteneklerini güçlendirecek

ABD Dışişleri Bakanlığı (Pentagon), Peru'ya F-16 savaş uçakları ile bunlara ilişkin lojistik ve program destek unsurlarının olası satışına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satışın tahmini değerinin 3,42 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu satışın Peru Hava Kuvvetleri'nin ülke hava sahasını kontrol etme, sınırlarını savunma ve kara birliklerine destek amacıyla hassas hava-yer taarruz operasyonları yürütme kapasitesini artıracağı ifade edildi.

DSCA, F-16 uçakları ve ilgili lojistik ile program destek unsurlarının olası satışına ilişkin gerekli bildirimin ABD Kongresi'ne iletildiğini duyurdu. Açıklamada, bu olası satış kapsamında başlıca yüklenici firmaların, hayalet savaş uçağı F-35'i de üreten Lockheed Martin, uçak motoru üreticisi General Electric Aerospace ve havacılık şirketi RTX Corporation olacağı kaydedildi.

