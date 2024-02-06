ABD'den Putin'in Türkiye ziyaret planına ilk yorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı.

ABD'den Putin'in Türkiye ziyaret planına ilk yorum
Yayın Tarihi:

ABD Dışişleri Bakanlığı Yardımcı Sözcüsü Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Patel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili olarak, "Eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız." dedi.

Patel, Türk dış politikasıyla ilgili angajmanlar konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Girişimi üzerindeki etkili çalışmalar yürütmesinin süreç üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Patel, "Ukrayna tahılının gitmesi gereken yere ulaşmasının ve bu alanda güvenilir bir ilerleme kaydedilmesinin kritik önemini hissetmeye devam ediyoruz. Bu kesinlikle hoş karşılanacak bir şey." dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubat ayında yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Öne Çıkanlar
Altın fiyatları için o tarihi bekleyin! 1 gram altını olan bile gözünü dört açsın! Altın fiyatları için o tarihi bekleyin! 1 gram altını olan bile gözünü dört açsın!
Kamu Bankası 200 lira iade ediyor: Kampanyayı duyan akın edecek Kamu Bankası 200 lira iade ediyor: Kampanyayı duyan akın edecek
Milyonlarca emekliye büyük şok! Maaşlar eksik yatırıldı: Bunu kimse beklemiyordu Milyonlarca emekliye büyük şok! Maaşlar eksik yatırıldı: Bunu kimse beklemiyordu
Çok Okunanlar
Bakanlıklara personel alımı yapılacak! 17 ilde yaşayanların aradığı iş ayağına geldi! Bakanlıklara personel alımı yapılacak! 17 ilde yaşayanların aradığı iş ayağına geldi! SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek KKTC Başbakanı Üstel'den Gazze açıklaması: Bizim Filistin'den farkımız Türkiye'nin ana vatanımız olması KKTC Başbakanı Üstel'den Gazze açıklaması: Bizim Filistin'den farkımız Türkiye'nin ana vatanımız olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya açıklaması: Yaralılardan biri yaşamını yitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya açıklaması: Yaralılardan biri yaşamını yitirdi AB'nin çiftçi protestoları karşısında çare arayışı sürüyor AB'nin çiftçi protestoları karşısında çare arayışı sürüyor