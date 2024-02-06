ABD'den Putin'in Türkiye ziyaret planına ilk yorum

ABD Dışişleri Bakanlığı Yardımcı Sözcüsü Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Patel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili olarak, "Eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız." dedi.

Patel, Türk dış politikasıyla ilgili angajmanlar konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Girişimi üzerindeki etkili çalışmalar yürütmesinin süreç üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Patel, "Ukrayna tahılının gitmesi gereken yere ulaşmasının ve bu alanda güvenilir bir ilerleme kaydedilmesinin kritik önemini hissetmeye devam ediyoruz. Bu kesinlikle hoş karşılanacak bir şey." dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubat ayında yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.