ABD'den Sınır Dışı Edilen 199 Venezuelalı Göçmen Ülkelerine Döndü

ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen 199 Venezuelalı düzensiz göçmen ülkesine ulaştı. Venezuela hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçak, Honduras'tan kalkarak, göçmenleri Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na getirdi.

Göçmenleri havaalanında karşılayan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda, vatandaşlarını kurtarmaya devam edeceklerini belirtti.

Tıbbi yardımın ardından Venezuelalılar, aileleriyle bir araya geldi. Venezuela basınında yer alan haberlere göre, göçmenler ABD'deki gözaltı merkezlerinde maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik kötü muamele ile ilgili şikayetlerini yetkililerle paylaştı.

Devlet televizyonu VTV'de yayınlanan görüntülerde, bazı göçmenlerin sevinç gözyaşları döktüğü görüldü. Daha önceki sınır dışı işlemlerinde, en son 21 Mart tarihinde 311 Venezuelalı düzensiz göçmen ülkesine ulaşmıştı.