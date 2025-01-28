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ABD'den Sınır Dışı Edilen 201 Kolombiyalı Göçmen Ülkelerine Döndü

ABD'den sınır dışı edilen 201 Kolombiyalı göçmen, Bogota'ya güvenli bir şekilde döndü. Cumhurbaşkanı Petro, göçmenlerin onurlu bireyler olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:54
ABD'den Sınır Dışı Edilen 201 Kolombiyalı Göçmen Ülkelerine Döndü

ABD'den Sınır Dışı Edilen Kolombiyalı Göçmenler Bogota'ya Ulaştı

ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen 201 Kolombiyalı düzensiz göçmen, başkent Bogota'ya ulaşarak ailelerine kavuştu. Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Bogota'daki askeri havaalanına getirdi.

Devlet Yetkilileri Göçmenleri Karşıladı

Göçmenler, havaalanında Kolombiya Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hava-Uzay Kuvvetleri, Göçmenlik Ofisi, Aile Refahı Enstitüsü, Ombudsmanlık Ofisi, Bogota Belediye Başkanlığı ve Kolombiya Kızılhaçı yetkilileri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Petro'dan Önemli Açıklama

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, “Onlar Kolombiyalı, özgür ve onurlu bireylerdir; sevdikleri ana vatanlarına döndüler. Göçmenler suçlu değildir; çalışmak ve hayatlarını sürdürmek isteyen insanlardır.” dedi.

Gerekli Destek Sağlanacak

Yetkililer, göçmenlere gerekli desteğin sağlanacağını ve şehirlerine güvenle dönebilmek için her türlü önlemin alınacağını bildirdi.

Sınır Dışı Süreci ve Tepkiler

ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenlerin kademeli olarak ülkeye getirilmesi bekleniyor. Daha önce, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 26 Ocak'ta ABD'den gelen uçakların ülkeye inişine izin vermemişti. Bu karar, Trump yönetiminin Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatıyla yanıt bulmuştu.

Trump, Kolombiya'dan ABD'ye giriş yapan mallar için yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuş ve bu oranı bir hafta içinde %50'ye yükselteceğini belirtmişti. Kolombiya, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin taşıyan uçakların ülkeye inişini nihayet kabul etti.

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