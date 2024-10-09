DOLAR
34,26 0,02%
EURO
37,58 0,28%
ALTIN
2.878,16 0,22%
BITCOIN
2.128.078,2 0,35%

ABD'den Sudan'a Yaptırım: Hızlı Destek Kuvvetleri Liderine Ceza

ABD, Sudan'daki iç savaşta silah tedarik eden HDK liderine yaptırım uyguladı. Çatışmalar 20 binden fazla can aldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:13
ABD'den Sudan'a Yaptırım: Hızlı Destek Kuvvetleri Liderine Ceza

ABD Yaptırım Uyguladı

Amerika Birleşik Devletleri, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen 17 aylık çatışmalarda, HDK'nın üst düzey liderlerinden Algoney Hamdan Daglo'ya yaptırım uygulandığını açıkladı.

Yaptırımın Nedeni

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Algoney'in "Sudan'daki savaşı sürdürmek için silah tedariki çabalarına öncülük ettiği" belirtildi. Yaptırımın gerekçesinde, Algoney'in eylemlerinin "savaşı ve sivillere yönelik vahşeti körüklediği" vurgulandı. Savaşın Cezası

Açıklamada, Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmanın büyük bir yıkıma yol açtığı kaydedildi.

Sudan'daki İç Savaşın Seyri

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından, ordu ile HDK arasında yaşanan güç mücadelesi, 17 aydan fazla bir süredir devam etmektedir. Savaşın sona ermesi adına yapılan tüm çözüm girişimleri ise sonuçsuz kalmış durumda.

İnsani Durum

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 20 binden fazla insan hayatını kaybederken, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazlası insani yardıma muhtaç hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Yıldır Unutulmaz: Ankara Garı Terör Saldırısı
2
TİHEK, Seçim Sonrası Depremzedeleri Çıkaran Belediyeye Cezai İşlem Yaptı
3
Fransız Yazar Patrick Pasin'den Stoltenberg'e Dava
4
Haydarpaşa Garı Yangın Güvenliği İçin Yeni Proje Hazırlandı
5
ABD, Joshua Mast'ın Görevine Devam Edecek
6
Doğu Karadeniz'de Madencilik Faaliyetleri Artabilir
7
Alper Gezeravcı İtalya'da Uzay Deneyimlerini Paylaşıyor

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz