ABD'den Sudan'a Yaptırım: Hızlı Destek Kuvvetleri Liderine Ceza

ABD Yaptırım Uyguladı

Amerika Birleşik Devletleri, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen 17 aylık çatışmalarda, HDK'nın üst düzey liderlerinden Algoney Hamdan Daglo'ya yaptırım uygulandığını açıkladı.

Yaptırımın Nedeni

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Algoney'in "Sudan'daki savaşı sürdürmek için silah tedariki çabalarına öncülük ettiği" belirtildi. Yaptırımın gerekçesinde, Algoney'in eylemlerinin "savaşı ve sivillere yönelik vahşeti körüklediği" vurgulandı. Savaşın Cezası

Açıklamada, Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmanın büyük bir yıkıma yol açtığı kaydedildi.

Sudan'daki İç Savaşın Seyri

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından, ordu ile HDK arasında yaşanan güç mücadelesi, 17 aydan fazla bir süredir devam etmektedir. Savaşın sona ermesi adına yapılan tüm çözüm girişimleri ise sonuçsuz kalmış durumda.

İnsani Durum

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 20 binden fazla insan hayatını kaybederken, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazlası insani yardıma muhtaç hale geldi.