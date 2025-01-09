ABD'den Sudan'da Soykırım İtirafı, Gazze'ye Çifte Standart

ABD yönetimi, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) soykırım suçu işlediğini belirtti, ancak İsrail'in Gazze'deki saldırılarına soykırım damgası vurulmadığını savundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, düzenlediği basın toplantısında bu çifte standart eleştirilerini yanıtladı.

Sudan'da Soykırım Vurgusu

Kirby, dünkü açıklamalarında HDK'nın Sudan'da soykırım suçu işlediği yönünde net bir sonuca vardıklarını ifade etti. HDK'nın saldırılarının sistematik ve etnik köken gözeterek gerçekleştirildiğini vurgulayan Kirby, bu durumun soykırım olarak tanımlandığını belirtti.

Gazze'de Çifte Standart

ABD'li danışman, Gazze'deki olayları nasıl değerlendirdiklerine ilişkin soru üzerine, İsrail'in eylemlerinin soykırım olarak görülmediğini söyledi. Kirby, “İsrail'in Filistinlilere karşı bir soykırım gerçekleştirmesi söz konusu değil, bu açık. Sudan’da gördüğümüz ise soykırımdır.” ifadelerini kullandı.

İsrail Ordusu ve Gazze

Gazze'de yaşanan sivil kayıplarına da değinen Kirby, “Gazze’de çok fazla sivilin hayatını kaybettiğinin farkındayız ve bu konuda endişelerimizi sürekli olarak iletmekteyiz. Ancak bu durumu soykırım olarak nitelendirmekle aynı şey değil.” şeklinde konuştu.

Sonuç

ABD'nin Sudan'daki soykırım açıklamaları, Gazze'deki olaylarla ilgili eleştirileri derinleştirmiş gözüküyor. Bu çifte standart, uluslararası kamuoyunda tartışmaların artmasına neden olabilir.