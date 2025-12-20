DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.203,61 -0,08%

ABD'den Suriye'de DEAŞ'a Misilleme: Trump 'Çok Ciddi' Karşılık Verildi

ABD, Tedmur saldırısına misilleme düzenlediğini açıkladı. Trump ve Savunma Bakanı Hegseth operasyonun DEAŞ'ı hedeflediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 04:07
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 04:07
ABD'den Suriye'de DEAŞ'a Misilleme: Trump 'Çok Ciddi' Karşılık Verildi

ABD'den Suriye'de DEAŞ'a Misilleme: Trump 'Çok Ciddi' Karşılık Verildi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya karşı misilleme yapıldığını açıkladı. Trump, sahibi olduğu Truth platformundan yürütülen operasyonu duyurarak, 'DEAŞ’ın Suriye’de cesur Amerikalı vatanseverleri vahşice katletmesi nedeniyle, bu saldırının sorumlusu olan katil teröristlere karşı, söz verdiğim gibi, ABD’nin çok ciddi bir misilleme yaptığını buradan ilan ediyorum' ifadelerini kullandı.

Operasyonun ayrıntıları ve hedefi

ABD, Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesindeki DEAŞ mevzilerine yönelik kapsamlı bir saldırı düzenledi. Olayda 2’si asker 3 ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti; bu saldırı misilleme gerekçesi olarak gösterildi.

Trump, Suriye'deki duruma ilişkin olarak 'Burası kana bulanmış, pek çok sorunu olan bir yer; ancak DEAŞ ortadan kaldırılabilirse parlak bir geleceğe sahip olabilir' değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ABD'nin DEAŞ'a yönelik operasyonlarını desteklediğini belirtti ve 'ABD’ye herhangi bir şekilde saldırır ya da tehdit ederseniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar sert bir şekilde vurulacaksınız' uyarısında bulundu.

Hegseth: Hawkeye Strike Operasyonu DEAŞ'ı hedefliyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X platformundan yaptığı açıklamada bugün erken saatlerde başlatılan 'Hawkeye Strike Operasyonu'nun, 13 Aralık'ta Tedmur'da ABD güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya doğrudan bir yanıt olduğunu kaydetti. Hegseth, 'Operasyon, DEAŞ savaşçılarını, altyapısını ve silah mevzilerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır' dedi.

Hegseth, operasyonun bir savaş başlangıcı olmadığını, aksine bir karşılık ve intikam niteliği taşıdığını vurguladı: 'Başkan Trump’ın liderliği altındaki ABD, halkını savunma konusunda asla tereddüt etmeyecek ve asla geri adım atmayacaktır.' Ayrıca, 'Bugün düşmanlarımızı avladık ve öldürdük. Hem de çok sayıda. Ve buna devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Trump'ın daha önceki uyarısı

Trump, Tedmur'daki saldırının ardından yaptığı önceki açıklamada bu eylemi 'terör örgütü DEAŞ’ın ABD’ye ve Suriye’ye yönelik bir saldırısı' olarak nitelendirmiş ve 'Buna çok ciddi bir yanıt verilecek' sinyalini vermişti. Bugünkü açıklamalar ve başlatılan operasyon, bu uyarının fiili karşılığı olarak sunuldu.

ABD’DEN SURİYE’DEKİ DEAŞ UNSURLARINA OPERASYON AÇIKLAMASI

ABD’DEN SURİYE’DEKİ DEAŞ UNSURLARINA OPERASYON AÇIKLAMASI

ABD’DEN SURİYE’DEKİ DEAŞ UNSURLARINA OPERASYON AÇIKLAMASI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'den Suriye'de DEAŞ'a Misilleme: Trump 'Çok Ciddi' Karşılık Verildi
2
İGÜ, Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde Altın Madalya Kazandı
3
Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk Antalya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Bursa Uçağı Enkazı 50 Yıl Sonra Görüntülendi: Ailelerin Anıt Mezar Talebi
5
Kastamonu'da Sağlık Turizmi ve Kapsayıcı Sağlık Masaya Yatırıldı
6
HAK-İŞ Başkanı Arslan: "Umut Timi ile Türkiye'nin Her Sorununda Olacağız"
7
Kastamonu Üniversitesi: Sağlık Turizmi ve Kapsayıcı Sağlık Yaklaşımları Masaya Yatırıldı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül