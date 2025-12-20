ABD'den Suriye'de DEAŞ'a Misilleme: Trump 'Çok Ciddi' Karşılık Verildi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya karşı misilleme yapıldığını açıkladı. Trump, sahibi olduğu Truth platformundan yürütülen operasyonu duyurarak, 'DEAŞ’ın Suriye’de cesur Amerikalı vatanseverleri vahşice katletmesi nedeniyle, bu saldırının sorumlusu olan katil teröristlere karşı, söz verdiğim gibi, ABD’nin çok ciddi bir misilleme yaptığını buradan ilan ediyorum' ifadelerini kullandı.

Operasyonun ayrıntıları ve hedefi

ABD, Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesindeki DEAŞ mevzilerine yönelik kapsamlı bir saldırı düzenledi. Olayda 2’si asker 3 ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti; bu saldırı misilleme gerekçesi olarak gösterildi.

Trump, Suriye'deki duruma ilişkin olarak 'Burası kana bulanmış, pek çok sorunu olan bir yer; ancak DEAŞ ortadan kaldırılabilirse parlak bir geleceğe sahip olabilir' değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ABD'nin DEAŞ'a yönelik operasyonlarını desteklediğini belirtti ve 'ABD’ye herhangi bir şekilde saldırır ya da tehdit ederseniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar sert bir şekilde vurulacaksınız' uyarısında bulundu.

Hegseth: Hawkeye Strike Operasyonu DEAŞ'ı hedefliyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X platformundan yaptığı açıklamada bugün erken saatlerde başlatılan 'Hawkeye Strike Operasyonu'nun, 13 Aralık'ta Tedmur'da ABD güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya doğrudan bir yanıt olduğunu kaydetti. Hegseth, 'Operasyon, DEAŞ savaşçılarını, altyapısını ve silah mevzilerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır' dedi.

Hegseth, operasyonun bir savaş başlangıcı olmadığını, aksine bir karşılık ve intikam niteliği taşıdığını vurguladı: 'Başkan Trump’ın liderliği altındaki ABD, halkını savunma konusunda asla tereddüt etmeyecek ve asla geri adım atmayacaktır.' Ayrıca, 'Bugün düşmanlarımızı avladık ve öldürdük. Hem de çok sayıda. Ve buna devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Trump'ın daha önceki uyarısı

Trump, Tedmur'daki saldırının ardından yaptığı önceki açıklamada bu eylemi 'terör örgütü DEAŞ’ın ABD’ye ve Suriye’ye yönelik bir saldırısı' olarak nitelendirmiş ve 'Buna çok ciddi bir yanıt verilecek' sinyalini vermişti. Bugünkü açıklamalar ve başlatılan operasyon, bu uyarının fiili karşılığı olarak sunuldu.

ABD’DEN SURİYE’DEKİ DEAŞ UNSURLARINA OPERASYON AÇIKLAMASI