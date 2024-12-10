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ABD'den Suriye İstihbaratına Savaş Suçu İddiası

ABD, Suriye'deki Esed rejimiyle bağlantılı iki eski istihbarat mensubuna 'savaş suçu' iddialarıyla dava açtı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:45
ABD'den Suriye İstihbaratına Savaş Suçu İddiası

ABD'de, Suriye'deki Beşşar Esed rejimiyle bağlantılı iki eski istihbarat mensubuna 'savaş suçları' işledikleri gerekçesiyle suçlama yöneltildi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan iddianameye göre, Eski Suriye Hava İstihbarat Başkanı Cemil Hasan ve kıdemli istihbarat üyesi Abdülselam Mahmud, Şam'daki Mezze Askeri Havaalanı'ndaki gözaltı tesislerini denetleyerek burada mahkumlara işkence etti.

Açıklamaya göre, 2012-2019 yılları arasında, rejim karşıtlarına destek verdikleri düşünülen mahkumları hedef alan Hasan ve Mahmud, mahkumları bileklerinden tavana asarak asit ile yakmakla ve tutuklulara işkence görenlerin çığlıklarını dinletmekle suçlanıyor. Ayrıca, mahkumların cesetlerle aynı hücrede kalmaya zorlandığı bildirildi.

Haklarında suçlamalar yöneltilen Hasan ve Mahmud, mahkemede suçlu bulunmaları hâlinde müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Suriye'deki Çatışmaların Gelişimi

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmaların giderek yoğunlaştığı bildirildi. Özellikle 30 Kasım ile 7 Aralık arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde gruplar arasında üstünlük mücadelesi yaşandı.

7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başlayan gruplar, halkın da desteğini alarak, Esed rejimini kontrolünü kaybetmeye zorladı. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkenti terk etmek zorunda kaldı.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, Aralık ayı içerisinde başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG terör örgütünden kurtarmayı başardı. Bu operasyon neticesinde, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası olan bölge, PKK/YPG'den temizlendi.

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