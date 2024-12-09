ABD'den Suriye Mesajı: İstikrarlı ve Demokratik Bir Gelecek İçin İş Birliğine Açığız

ABD'den Suriye Açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sullivan, Beşşar Esed rejiminin sona ermesinin ve İran ile Rusya'nın bölgede zayıflamasının kendileri için memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Sullivan, "Suriye'de istikrarlı, kapsayıcı ve demokratik gelecek isteyen herkesle çalışmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Esed Rejimi ve İnsan Hakları

Sullivan, Esed’in yüz binlerce insanın ölümünden ve etnik azınlıklara yapılan baskılardan sorumlu olduğunu belirtirken, yeni süreçte ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı da dikkatli olduklarını vurguladı. Amerika'nın Suriye'deki öncelikleri arasında, DEAŞ'ın yeniden canlanmasını engellemek ve İsrail, Ürdün, Irak ile Lübnan gibi komşu ülkelerin güvenliğini sağlamak yer alıyor.

Esed’in Durumu ve Suriye'deki Çatışmalar

27 Kasım'da Suriye'de rejim karşıtı gruplar ile Esed güçleri arasında şiddetlenen çatışmalarda, Aralık ayının başında gruplar Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde kontrolü ele geçirdi. 7 Aralık'ta Şam'a giren gruplar, halk desteğiyle birlikte rejimin güç kaybını hızlandırarak, Esed’in başkenti terk etmesine neden oldu.

Suriye Milli Ordusu'nun Operasyonu

Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu, Tel Rıfat ilçe merkezinin PKK/YPG’den kurtarılmasıyla başladı. Münbiç’in de temizlenmesiyle birlikte, Fırat Nehri'nin batısındaki terör unsurları etkisiz hale getirildi. Sullivan, Esed’in yalnız kaldığını ve suçlarının hesabını verip veremeyeceğinin, büyük ölçüde Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu ifade etti.