ABD'den sürpriz talep: Bakan Fidan ABD'li meslektaşı Blinken ile görüştü!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı arayarak bir telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynakların aktardığına göre, görüşmede, Türkiye-ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanında, bölgesel ve küresel konular da gündeme geldi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 alımı ve modernizasyonu, savunma sanayi işbirliği gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin sürecin Meclis'te devam ettiğini söyledi. Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun dün yaptığı toplantıda, konunun ertelendiğini hatırlatarak, önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme yapılacağını ifade etti.

Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda yaptığı görüşmede, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı konusunda ABD yönetimi ve ABD Kongresi'nden müttefiklik ilişkilerine uygun bir tutum sergilemelerini ve verdikleri sözleri tutmalarını istedi. Fidan, ayrıca Gazze'de İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerin durumunu ve Kıbrıs'ta müzakere sürecini de gündeme getirdi.