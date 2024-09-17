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ABD'den Tayvan'a 228 Milyon Dolarlık Askeri Ekipman Satışı

ABD, Tayvan'a 228 milyon dolarlık askeri ekipman yedek parça satışına onay verdi. Bu satış, bölgesel istikrarı artıracak.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:18
ABD'den Tayvan'a 228 Milyon Dolarlık Askeri Ekipman Satışı

ABD, Tayvan'a Askeri Destek Sağlıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Çin ile egemenlik mücadelesi veren Tayvan'a yönelik önemli bir adım attı. Ülke, Tayvan'a askeri ekipmanların yedek parçaları, onarım hizmetleri ve yeniden tedariki için 228 milyon dolarlık bir potansiyel satış planladığını duyurdu.

Pentagon'dan Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın bu muhtemel satış için onay verme konusundaki kararlılığını vurguladı. Yapılan yazılı açıklamada, Tayvan'a sağlanacak askeri ekipmanların toplam maliyetinin 228 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Bölgesel İstikrar İçin Kritik Öneme Sahip

Açıklamada, söz konusu satışın bölgedeki siyasi istikrarı, askeri dengeleri ve ekonomik gelişmeleri destekleyeceği ifade edildi. Ayrıca, bu satışın Tayvan'ın mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği tehditlere karşı savunma yeteneğini artıracağı belirtildi.

Tayvan, stratejik önemi nedeniyle ABD'nin askeri destek verdiği bir bölge konumundadır.

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