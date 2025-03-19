ABD'den Venezuela'ya Daha Ağır Yaptırım Tehdidi: Sınır Dışı Ayrıntıları Ortaya Çıktı

ABD, Venezuela'ya Ek Yaptırım Uyarısı Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'nın ABD'den sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul etmemesi halinde, ülkeye daha ağır yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Sınır Dışı İşlemleri Hakkında Önemli Açıklamalar

Rubio, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD'deki Venezuelalı düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Venezuela'nın, sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul etme yükümlülüğüne sahip olduğunu vurgulayan Rubio, bu konunun müzakereye kapalı olduğunu belirtti.

Rubio, "(Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro rejimi, mazeretsiz şekilde sınır dışı uçuşlarını kabul etmediği sürece ABD, ek, ağır ve giderek artan yaptırımlar uygulayacaktır." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın Sınır Dışı İşlemleri

Venezuela, ABD tarafından sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerden 177'sini 22 Şubat'ta, 242'sini ise 25 Şubat'ta ülkeye geri getirmişti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, isim vermeden ABD'yi eleştirerek, "İletişim kanallarına zarar verdiler. Ben bu kanalları açık tutmaya çalışıyorum çünkü yalnızca göçmen oldukları için hapsedilen ve haksız yere zulme uğrayan tüm Venezuelalıları ülkeye geri getirmek istiyorum." şeklinde konuşmuştu.

Çete Üyelerinin Sınır Dışı Edilmesi

ABD, sınır dışı ettiği 261 çete üyesini El Salvador'a göndermişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için özel yetkilendirmeyi yeniden devreye almıştı. Bu durum, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen gerçekleşti.