ABD'den Venezuela'ya Daha Ağır Yaptırım Tehdidi: Sınır Dışı Ayrıntıları Ortaya Çıktı

ABD, Venezuela'nın sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul etmemesi durumunda ağır yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:38
ABD'den Venezuela'ya Daha Ağır Yaptırım Tehdidi: Sınır Dışı Ayrıntıları Ortaya Çıktı

ABD, Venezuela'ya Ek Yaptırım Uyarısı Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'nın ABD'den sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul etmemesi halinde, ülkeye daha ağır yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Sınır Dışı İşlemleri Hakkında Önemli Açıklamalar

Rubio, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD'deki Venezuelalı düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Venezuela'nın, sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul etme yükümlülüğüne sahip olduğunu vurgulayan Rubio, bu konunun müzakereye kapalı olduğunu belirtti.

Rubio, "(Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro rejimi, mazeretsiz şekilde sınır dışı uçuşlarını kabul etmediği sürece ABD, ek, ağır ve giderek artan yaptırımlar uygulayacaktır." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın Sınır Dışı İşlemleri

Venezuela, ABD tarafından sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerden 177'sini 22 Şubat'ta, 242'sini ise 25 Şubat'ta ülkeye geri getirmişti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, isim vermeden ABD'yi eleştirerek, "İletişim kanallarına zarar verdiler. Ben bu kanalları açık tutmaya çalışıyorum çünkü yalnızca göçmen oldukları için hapsedilen ve haksız yere zulme uğrayan tüm Venezuelalıları ülkeye geri getirmek istiyorum." şeklinde konuşmuştu.

Çete Üyelerinin Sınır Dışı Edilmesi

ABD, sınır dışı ettiği 261 çete üyesini El Salvador'a göndermişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için özel yetkilendirmeyi yeniden devreye almıştı. Bu durum, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Otobüs Şoförünün Ölümü: Mahkeme Kararını Bozdu
2
Türkiye Gündemi: Ekonomik Desteklerden İhracata Çarpıcı Gelişmeler
3
Kars'ta Beyazla Kaplanan Bayburt Barajı'nda Kar Manzarası
4
Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!
5
Türkiye ve Azerbaycan Kardeşliği Uzayda Büyüyor
6
ABD Yargıcı, Çevre Kuruluşlarına Verilen Hibelerin İptalini Durdurdu
7
Avrupa Parlamentosu'ndaki Yolsuzluk Soruşturması Büyüyor: Huawei İle İlgili Aramalar Yapıldı

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!