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ABD'den Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Gerçekleşti

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hava saldırıları düzenledi ve Husilere ait silah depolama tesislerini hedef aldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 01:35
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 01:35
ABD'den Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Gerçekleşti

ABD, Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hava saldırılarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, düzenlediği basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Husilere Yönelik Operasyonlar

Ryder, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından Yemen'deki Husilere ait birden fazla silah deposunun hedef alındığını ifade etti. Bu operasyonların, Husilerin ABD koalisyon güçlerine yönelik son dönemdeki saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Başarılı Püskürtme

11 Kasım'da CENTCOM kuvvetlerinin Babulmendep Boğazı geçişinde maruz kaldığı Husilere yönelik bir saldırının başarılı bir şekilde püskürtüldüğünü belirten Ryder, bu durumda USS Stockdale ve USS Spruance muhriplerinin 8 tek yönlü saldırı, 5 gemisavar balistik füze ve 3 gemisavar seyir füzesi ile hedef alındığını aktardı. Saldırıların engellenmesi sonucunda gemilerin hasar almadığı ve personelin yaralanmadığı bilgisi verildi.

Husilerden Gelen Açıklamalar

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD kuvvetlerine yönelik iki ayrı saldırı düzenlediklerini duyurdu. İlk saldırıda, ABD uçak gemisi Abraham Lincoln hedef alındığı belirtildi. İkinci saldırıda ise Kızıldeniz'deki iki ABD destroyerinin hedef alındığı ifade edildi.

Gemicilik Şirketleri Üzerindeki Etkiler

Yemen'deki İran destekli Husiler, 31 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak, Yemen açıklarında ticari gemilere el koyarak bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırılarda bulunmuştur. Bu duruma yanıt olarak, birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Uluslararası Müdahale

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğine yönelik tehditler göz önünde bulundurularak 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla “Refah Muhafızı Operasyonu” adı verilen çok uluslu bir "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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