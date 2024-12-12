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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'da Temaslarda Bulunacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:21
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'da Temaslarda Bulunacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya geldi. Bu ziyaret, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirilecek önemli temaslar için bir başlangıç niteliğinde.

Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Blinken'ı, havalimanında Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman başta olmak üzere birçok yetkili karşıladı.

Ürdün'den sonra Ankara'ya gelen Blinken'ın, yarın Bakan Fidan ile bir araya gelerek, önemli konuları masaya yatırması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Blinken'ın ziyaretinin odak noktaları arasında Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından gerçekleşecek geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile birlikte, Gazze'de olası bir ateşkes anlaşmasının tartışılacağı yer aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Blinken, Suriye'deki güncel durum hakkında 7 ve 10 Aralık tarihlerinde telefon görüşmeleri yapmışlardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

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