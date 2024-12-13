ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'dan Ayrıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyareti sırasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Blinken, Ankara'dan ayrıldı.

Dün Türkiye'ye gelen Blinken ve beraberindeki heyet, Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD Türkiye Misyonu Kamu Diplomasisi Müsteşarı Viraj LeBailly tarafından uğurlandı. Bakan Blinken'ı taşıyan uçak, Ankara'dan hareket etti.

İki bakanın, Dışişleri Bakanlığı'nda saat 09.55'te başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık bir saat sürdü. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün Blinken'ı kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı.