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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE ve Suudi Arabistan ile Orta Doğu'yu Görüştü

Blinken, BAE ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Orta Doğu'daki insani durum ve ateşkes konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 02:00
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 02:00
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE ve Suudi Arabistan ile Orta Doğu'yu Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'daki Gelişmeleri Ele Aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler ve insani yardım konuları masaya yatırıldı.

Diplomatik Çabaların Önemi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın yaptığı açıklamada, Blinken'ın Al Nahyan ile yaptığı görüşmenin detayları aktarıldı. Görüşmede, "Gazze'de artan insani yardımı destekleyecek bir ateşkesin sağlanması ve esirlerin salıverilmesi için" diplomatik yolların önemi vurgulandı.

Bakan Blinken, Gazze'de anlaşma sağlama taahhüdünü yineleyerek, bu hafta acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan 148 Filistinlinin tahliyesi için BAE'nin yaptığı insani destekten dolayı minnettarlığını ifade etti.

Suudi Arabistan ile İşbirliği

Bakan Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği toplantıda, Gazze’deki ateşkesin öncelikli mesele olduğunu belirtti. Suudi Arabistan’ın Gazze’ye yardım ulaştırma çabalarına olan takdirinin de altını çizdi.

Sudan'daki Durum

İki bakan, ayrıca Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar ve bu çatışmalara son vermek amacıyla planlanan ateşkes görüşmelerinin önemine değindiler. Bu görüşmelerin, insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına olanak sağlamasının kritik olduğunu vurguladılar.

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