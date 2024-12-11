ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cuma Türkiye'de!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'yi Ziyaret Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, Blinken'ın bu ziyareti hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Son Gelişmeler Üzerine Görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık tarihlerinde telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerin ele alınması açısından önemli bir zemin oluşturuyor.