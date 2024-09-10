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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü Üzerine Açıklamalar

Antony Blinken, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin haksız olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:18
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü Üzerine Açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Blinken, bu olayın "sebepsiz ve haksız" olduğunu vurguladı ve protesto eden bireylerin hedef alınmaması gerektiğini ifade etti.

İşgal Altındaki Batı Şeria'da Yaşananlar

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Londra'da düzenlenen ortak basın toplantısında Blinken, Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bir gösteride vurularak hayatını kaybetmesini özelleştirerek "Hiç kimse, görüşlerini ifade ettiği için vurulmamalı ve öldürülmemelidir" dedi.

Bakan, ayrıca İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki faaliyetlerinde bazı değişiklikler yapılması gerektiğini de belirtti. Aşırılık yanlısı yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin kayıtsız kaldığına dair raporlar bulunduğunu dile getirdi.

İran'a Yönelik Yeni Yaptırımlar

Blinken, aynı basın toplantısında, İran'ın Rusya'ya balistik füze sağlamasının ardından ABD'nin Tahran’a yönelik yaptırımları derinleştireceğini açıkladı. Bakan, "İran Air'e yönelik ek tedbirler dahil yeni yaptırımlar açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya Ortak Ziyaret

Bunun yanı sıra, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, bu hafta ABD'li mevkidaşı Blinken ile birlikte Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ortak bir ziyaret gerçekleştireceklerini duyurdu. Lammy, "Bu, 10 yılı aşkın süredir bu türden ilk ortak ziyaret" diyerek, müttefiklik ilişkilerine vurgu yaptı.

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