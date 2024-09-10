ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail'in Protestocuya Müdahalesine Tepki

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail askerleri tarafından öldürülen protestocu Ayşenur Ezgi Eygi'nin durumuna dair sert ifadelerde bulundu.

Hem Sebepsiz Hem de Haksız

Bakan Blinken, Eygi'nin öldürülmesini değerlendirerek, "Bu olay hem sebepsiz hem de haksızdı. Hiç kimse, yalnızca bir protestoya katıldığı için vurulmamalı ve hayatını kaybetmemelidir" şeklinde konuştu. Uluslararası Tepkiler Artıyor

Bu açıklama, dünyanın dört bir yanında benzer olaylara karşı yükselen tepkilerin bir parçası olarak dikkat çekiyor ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının baskısını artırıyor.