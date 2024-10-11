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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Çin'e Güney Çin Denizi Uyarısı

Antony Blinken, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tehlikeli faaliyetlerine karşı endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:25
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Çin'e Güney Çin Denizi Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı: "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Tehlikeleri Hakkında Endişelerimiz Var"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Güney Çin Denizi'nde yürüttüğü "tehlikeli ve hukuka aykırı" faaliyetlere ilişkin kaygılarını dile getirdi. Bakan Blinken, ülkesinin bu bölgede seyrüsefer özgürlüğünü korumaya devam edeceğini ifade etti.

ASEAN Zirvesi'nde Kritik Konular Ele Alındı

Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde konuşan Blinken, yıllık zirve görüşmelerinin Myanmar'daki çatışmalardan Kuzey Kore'nin kışkırtıcı eylemlerine ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar birçok bölgesel ve küresel sorunu ele almak için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Çin'in eylemlerinin, ihtilaflı sulardaki anlaşmazlıkların barışçıl yolla çözülmesi yönündeki taahhütlerle çeliştiğine işaret eden Blinken, "Çin'in Güney ve Doğu Çin Denizi'ndeki artan tehlikeli eylemlerine dair endişelerimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Tayvan Boğazı'nda İstikrarın Önemi

Bakan Blinken, ASEAN ülkeleri ile birlikte Tayvan Boğazı'nda istikrarı sağlamak için yürüttükleri işbirliklerini sürdürmenin önemine de dikkat çekti. Ayrıca, ABD'nin bölgedeki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu ve ASEAN ülkeleriyle olan ortaklıklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bakan Blinken, "ABD, bölgedeki seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Başbakanlarla Önemli Görüşmeler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ASEAN kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Her iki görüşmede de Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarı artırma yolları ele alındı. Blinken ve Enver İbrahim, Gazze'de ateşkese, tüm esirlerin serbest bırakılmasına ve acil insani yardım akışına duyulan ihtiyaç üzerinde durdular. Ayrıca, Tayland lideri Shinawatra ile Güney Çin Denizi'nde yatırım, ticaret ve uluslararası hukuka bağlılık konularında işbirliği geliştirme yollarını tartıştılar.

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