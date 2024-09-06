ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Eygi'nin Ölümüne Yorumda Bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Eygi Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD vatandaşı olan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi üzerine derin üzüntü duyduklarını bildirdi. Blinken, bu konudaki gelişmelere bağlı olarak gereken adımların atılacağını söyledi.

Gerçeklerin Peşindeyiz

Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında Eygi'nin ailesine başsağlığı dileyen Bakan Blinken, "Bu trajik kayıptan dolayı çok üzgünüz. Şu anda en önemli şey gerçeklere ulaşmak, ki biz de bunu yapıyoruz, atacağımız herhangi bir adım gerçeklere bağlı olacaktır" dedi.

Güvenlik Önceliğimizdir

Bakan, "Öncelikle olayın tam olarak nasıl olduğunu anlayalım, gerekli sonuçları ona göre çıkaracağız" diyerek, ABD vatandaşlarının güvenliğinin her zaman öncelikli bir mesele olduğunun altını çizdi. Daha fazla bilgi edinilmesi halinde kamuoyuyla paylaşıma açık olacaklarını belirtti.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett de Eygi'nin, Batı Şeria'da gerçekleşen bir gösteride hayatını kaybetmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'daki trajik ölümünden derin bir rahatsızlık duyuyoruz" dedi. Savett, olayın soruşturulması için İsrail hükümetiyle irtibat kurduklarını bildirdi.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri Nablus'taki Beyta beldesinde düzenlenen gösteriye gerçek mermi ile müdahale etti ve Eygi başından vurularak hastaneye kaldırıldı. Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, yapılan tüm müdahalelere rağmen Eygi'yi kurtaramadıklarını ifade etti.