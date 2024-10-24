ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de Ateşkes Müzakerelerini Duyurdu

Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Başlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakerelerinin tarafların önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini duyurdu. Bu açıklama, Blinken'ın 7 Ekim 2023 tarihinden beri gerçekleştirdiği Ortadoğu turunun 11. durağında, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşti.

Katar ile Görüşmeler ve Dış Politika

Blinken, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin odak noktası, özellikle İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının yanı sıra, Orta Doğu'daki genel durumu ele almaktı.

Ateşkes İçin Diplomatik Girişimler

Basın toplantısında konuşan Blinken, "Müzakerecilerin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesini bekliyoruz." diye belirtti. Ayrıca ABD'nin Gazze'de insani yardım erişimini sağlamaya yönelik çabalarını sürdürdüğünü ve Afganistan'dan 1,2 milyar dolar yardım gönderileceğini ifade etti.

Katar'ın Rolü ve İş Birliği

Katar Başbakanı Al Sani, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için ateşkes çağrısında bulundu ve iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı. Al Sani, "Bölgedeki çatışmanın genişlemesini önlemek amacıyla Mısır ile birlikte yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" diyerek, diplomatik çabaların devam edeceğini söyledi.

Medyanın Durumu ve Barış Süreci

Al Sani, İsrail'in El Cezire televizyonu ve çalışanlarını hedef almasının kabul edilemez olduğunu belirtirken, Blinken da bu konudaki raporlar hakkında yorum yapmayı reddetti. Her iki lider, insani yardımların artırılması ve sınır geçişlerinin açık tutulmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Blinken'ın programı çerçevesinde, Suudi Arabistan ve sonrasında İngiltere ziyaretleri de planlanıyor.