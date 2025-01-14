ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze Protestosuyla Karşılaştı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Gazze Protestosu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’da düzenlenen Atlantic Council programında, Biden yönetiminin dört yıllık dış politikasını değerlendirirken protestoya maruz kaldı. Konuşma sırasında, bir grup demonstratör "soykırım bakanı" ve "sizi affetmeyeceğiz" sloganlarıyla Blinken’a tepki gösterdi.

Protestoların Nedeni

Göstericilerden biri, Gazze'de binlerce çocuğun ölümünden ABD'nin sorumlu olduğunu ifade ederek, "Siz soykırım bakanısınız, elinizde binlerce çocuğun kanı var. Masum sivillerin ve çocukların kanı sizin elinizde. Bunu unutmayacağız" şeklinde bağırdı.

Bu protestonun hemen ardından sahneye çıkan bir diğer gösterici, Blinken’a yönelik, "Savaş yanlısı bir suçlusunuz, bir canavarsınız" ifadelerini kullandı. Bu kişi de güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı.

Kısa süre sonra, üçüncü bir protestocu da aynı şekilde Blinken’ı eleştirerek, "Soykırım bakanı" diye bağırdı. Bu olaylar, Blinken’ın son konuşmasını gölgelemiş oldu.