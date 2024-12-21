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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Koreli Mevkidaşıyla Görüştü

Blinken, Güney Koreli Bakan Cho ile yaptığı görüşmede demokratik değerlere vurguda bulundu ve ortak hedefler için işbirliği mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:43
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Koreli Mevkidaşıyla Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Güney Koreli Mevkidaşı Cho ile Telefon Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede her iki ülkenin de demokratik kurumlara ve hukukun üstünlüğü konusundaki taahhütleri vurgulandı.

Bakan Blinken, ABD'nin Güney Kore halkına olan sarsılmaz desteğine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ittifakın önemini yineledi. Bu ittifakın ortak değerlere ve karşılıklı çıkarlara dayandığını belirtti.

Ayrıca, Blinken, bölgesel güvenlik, refah ve demokratik ilkelerin desteklenmesi gibi konularda, Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un yerine vekaleten getirilen Başbakan Han Duck-soo ile işbirliği yapma niyetini de ifade etti.

Görüşmede, iki ülke arasında bölgesel ve küresel zorlukların ele alınmasında süregelen işbirliğine dair vurgular yapıldı.

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