ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Filistin devleti için yol açması, İran'ı izole etmenin en iyi yolu

İsrail’in Gazze’yi abluka altında tutarak saldırılarına devam ettiğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Filistin devletinin kurulmasına izin vermesinin İran’ı yalnızlaştırmak için en iyi çözüm" olduğunu iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Filistin devleti için yol açması, İran'ı izole etmenin en iyi yolu
Yayın Tarihi:

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kahire'de görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bir açıklama yaptı. Blinken, İsrail'in “bölgeyle işbirliği yapması ve Filistin devletinin kurulmasına imkan vermesinin, İran'ı yalnız bırakmanın en iyi çözüm” olduğunu savundu.

Blinken, Sisi ile bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda zarar gören "Filistinli sivillerin ve Gazze'nin savaş sonrası durumunun" görüşüldüğünü New York Times'a söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, toplantıda "çatışmaların artmasının ve başka yerlere yayılmasının önlenmesi" konusunun da gündeme geldiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Ocak'ta BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. X sosyal medya platformunda paylaştığı mesajında, '(Görüşmede) Bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin devam eden bağlılığımızı vurguladım.' dedi. Blinken, Orta Doğu gezisinde Türkiye, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan ve İsrail'e de uğradı.

Öne Çıkanlar
Fiat Doblo'da ağızları açık bırakan fiyat! Listeye bakmadan almaya giden hayatının şokunu yaşar Fiat Doblo'da ağızları açık bırakan fiyat! Listeye bakmadan almaya giden hayatının şokunu yaşar
Ünlü ekonomist piyasalarda deprem etkisi yarattı! Dolar 40 TL olacak diyerek korkutan tarihi verdi Ünlü ekonomist piyasalarda deprem etkisi yarattı! Dolar 40 TL olacak diyerek korkutan tarihi verdi
Bu 10 kural ile eviniz temizlemeseniz bile temiz kalacak! Ev hanımlarının hayatını kurtaran yöntemler Bu 10 kural ile eviniz temizlemeseniz bile temiz kalacak! Ev hanımlarının hayatını kurtaran yöntemler
Çok Okunanlar
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrail'in yanında olduklarını açıkladı Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrail'in yanında olduklarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçe başkan adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçe başkan adaylarını açıkladı İran, Umman Denizi'nde ABD tankerine el koydu İran, Umman Denizi'nde ABD tankerine el koydu İngiltere'ye kaçırılan tarihi eser Türkiye'ye dönüyor İngiltere'ye kaçırılan tarihi eser Türkiye'ye dönüyor İsrail 2 gazeteciyi daha öldürdü İsrail 2 gazeteciyi daha öldürdü