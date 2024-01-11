ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Filistin devleti için yol açması, İran'ı izole etmenin en iyi yolu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kahire'de görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bir açıklama yaptı. Blinken, İsrail'in “bölgeyle işbirliği yapması ve Filistin devletinin kurulmasına imkan vermesinin, İran'ı yalnız bırakmanın en iyi çözüm” olduğunu savundu.

Blinken, Sisi ile bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda zarar gören "Filistinli sivillerin ve Gazze'nin savaş sonrası durumunun" görüşüldüğünü New York Times'a söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, toplantıda "çatışmaların artmasının ve başka yerlere yayılmasının önlenmesi" konusunun da gündeme geldiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Ocak'ta BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. X sosyal medya platformunda paylaştığı mesajında, '(Görüşmede) Bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin devam eden bağlılığımızı vurguladım.' dedi. Blinken, Orta Doğu gezisinde Türkiye, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan ve İsrail'e de uğradı.