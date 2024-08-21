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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Gazze'deki Uzun Süreli İşgali Kabul Edilemez

Blinken, İsrail'in Gazze'deki işgali ile ilgili hükümetlerin ortaklaşa çalışması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 00:13
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Gazze'deki Uzun Süreli İşgali Kabul Edilemez

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Gazze'de Uzun Süreli İşgaline Karşı Çıktı

Antony Blinken, İsrail ve Hamas arasında devam eden gerilimle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Katar'ın başkenti Doha'da basın mensuplarına bilgi veren Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nde kalıcı bir işgaline karşı olduklarını belirtti.

Ateşkes ve Esir Takası İçin Acil Çağrı

Orta Doğu'daki temasları sırasında birçok üst düzey yetkiliyle görüşen Blinken, ateşkes ve rehine takası konusunda derhal adım atılması gerektiğini ifade etti. "Mesajım net: Ateşkes ve rehine mutabakatına bir an önce ulaşmalıyız," dedi.

Zamanın Önemi

Cezaevindeki esirlerin sağlığına dikkat çeken Blinken, "Gazze'deki her gün, kadınlar, çocuklar ve erkekler için ciddi riskler taşıyor. Yeterli gıda ve ilaca erişim yok," şeklinde konuştu.

Genel Durum ve Çatışmanın Yayılması

Sudan'daki insani krizden de bahseden Blinken, "Şu anda dünyada en kötü insani durum Sudan'da yaşanıyor. Acı çeken milyonlarca insan var," diyerek bu meseleye uluslararası destek sağlamak için çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Birlikte Çalışma Çağrısı

Esir takası ve ateşkesin sağlanabilmesi için gerekli esnekliğin gösterilmesi gerektiğini belirten Blinken, "İsrail, bu önerileri kabul etti. Umarım Hamas da aynı şekilde karşılık verir," dedi. Ayrıca, Mısır ve Katar ile işbirliği yaparak gerilimin tırmanmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

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