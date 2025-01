ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japonya'da İkili İlişkileri Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'nın başkenti Tokyo'da mevkidaşı İvaya Takeşi ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

İkili İlişkilerin Değerlendirilmesi

Toplantıda, ABD ve Japonya, ekonomik ve bölgesel konuları masaya yatırarak, ilişkilerinin derinlemesine değerlendirilmesine yönelik adımlar attı. Blinken, "ABD'de siyasi bir geçiş döneminde olsa da dünyanın durmadığını" belirterek, iki ülkenin ortak gündemlerini birlikte yürütme kararlılığını vurguladı.

Güçlü İttifak Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı, Japonya-ABD ilişkilerinin, "hiç olmadığı kadar güçlü" olduğunu ve iki ülkenin ortaklıklarını "ikili ilişkilerden başlayarak küresel hale gelen bir ortaklık" olarak tanımladı. Ekonomik işbirliklerinin önemine dikkat çeken Blinken, "Birbirimizin ekonomilerindeki en büyük yatırımcılarız. Daha dayanıklı tedarik zincirleri ve yapay zeka gibi konuları şekillendirmek için birliktelik içinde çalışıyoruz" dedi.

Kuzey Kore ile Mücadele ve Ekonomik İşbirliği

Görüşmede ayrıca, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine karşı Güney Kore ile üçlü ortaklığın sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. İvaya da, "Japonya-ABD ittifakını yeni zirvelere taşımaya kararlıyım" şeklinde ifadelerde bulundu.

Nippon Steel ve US Steel Meselesi

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki bakanın Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'in, ABD'li US Steel'i satın almasına yönelik girişimlerin engellenmesi konusundaki fikir alışverişine de değinildi. ABD yönetimi, US Steel'in Nippon Steel'e satılmasını ulusal güvenlik gerekçesiyle engellemeyi planlıyor.

Bu görüşmeler, Blinken'in Dışişleri Bakanı olarak yaptığı son resmi ziyaretler arasında yer alırken, 2021 yılında göreve başladığında da Japonya'yı ziyaret ettiğini hatırlatmakta fayda var.