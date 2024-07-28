ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japonya ve Hindistan ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Tokyo'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'nın başkenti Tokyoya düzenlediği ziyarette, Japon mevkidaşı Kamikawa Yoko ve Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) Toplantısı

Bu ziyaret, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) çerçevesinde, dışişleri bakanları düzeyindeki toplantıya katılmak amacıyla gerçekleşti.

Görüşmelerin İçeriği

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ve Kamikawa'nın, Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik ve istikrar konularını ele aldıkları belirtildi. İki bakan, ayrıca Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'nde barış ile istikrarın korunmasının önemini vurguladılar.

Hindistan ile İlişkiler

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, X sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, Blinken ile yaptıkları görüşmeyi duyurdu. Jaishankar, ikili gündemlerinin ilerlediğini, bölgesel ve küresel sorunları geniş bir perspektifle ele aldıklarını belirtti.

QUAD Toplantısına Katılma Heyecanı

Jaishankar, QUAD kapsamında düzenlenecek toplantıya katılmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.