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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Singapur Başbakanı Wong ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

ABD ve Singapur arasındaki stratejik ortaklık, teknoloji ve güvenlik konularında güçleniyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:18
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Singapur Başbakanı Wong ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Singapur Başbakanı Wong ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Singapur'u ziyaret ederek Başbakan ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile bir araya geldi. Görüşme, her iki ülkenin stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu.

Yeni Göreve Tebrik

Bakan Blinken, Wong’un mayıs ayında 4. başbakan olarak atanmasının ardından kendisini tebrik etti. Bu, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve iş birliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Stratejik Ortaklık ve İş Birliği

Görüşmenin merkezinde, ABD-Singapur stratejik ortaklığının önemi ve Hint-Pasifik bölgesinde uluslararası normların korunmasındaki rolü yer aldı. İki lider, teknoloji, deniz güvenliği ve temiz enerji alanlarındaki gelişmeleri gözden geçirerek ekonomik ve güvenlik bağlarını güçlendirme kararlılıklarını yineledi.

Bu önemli buluşma, her iki ülkenin de gelecekteki ortaklıklarını daha da ileriye taşıma hedefine işaret ediyor.

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