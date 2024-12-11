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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'yi Ziyaret Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 28 Ekim Cuma günü Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretiyle bölgedeki ilişkileri pekiştirecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:28
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'yi Ziyaret Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Cuma Günü Türkiye'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 28 Ekim Cuma günü Türkiye’yi ziyaret edecek. Bu önemli ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmekte.

Bölgesel güvenlik meseleleri ve ikili iş birlikleri üzerinde durulmasının planlandığı buluşmada, Blinken’ın Türk yetkililerle bir araya gelerek kritik konuları ele alması bekleniyor.

Türkiye ile ABD Arasındaki İlişkiler

Türk-Amerikan ilişkileri, son yıllarda çeşitli stratejik ortaklıklar ve diplomatik açılımlar ile gelişim gösterdi. Blinken’ın ziyareti, bu bağlamda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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