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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı Mevkidaşıyla Görüştü

Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:27
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı Mevkidaşıyla Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna ile İletişim Kurdu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki güncel durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Sybiha arasındaki görüşmede, savaşın gelişmelerine odaklanıldı. Rusya'nın 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği füze saldırısında hayatını kaybedenler için Sybiha'ya başsağlığı dileyen Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya sağlayacağı sürdürülebilir destek hedefleri hakkında da bilgi verdi.

Blinken, Ukrayna'ya olan güçlü bağlılığını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde adil ve kalıcı bir barış için önemli desteklerinin süreceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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