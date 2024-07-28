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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Vietnam Devlet Başkanı Lam'ın Tarihi Görüşmesi

Blinken ve Lam, Hanoi'de ticaret ve güvenlik işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 12:00
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Vietnam Devlet Başkanı Lam'ın Tarihi Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vietnam Devlet Başkanı To Lam Buluştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştirdikleri toplantıda iki ülke arasındaki ilişkileri masaya yatırdı.

Ticaret ve Güvenlik İşbirliği Ön Planda

Vietnam News'de yer alan habere göre, Blinken, resmi ziyaretinin bir parçası olarak Lam ile bir araya gelerek, iki ülkenin ticaret, yatırım, güvenlik ve savunma alanındaki işbirliklerini ele aldı.

İkili ilişkilerde sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduklarını ifade eden Blinken ve Lam, ABD ile Vietnam arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın güçlenmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

Bakan Blinken, Başbakan Chinh ile de Görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafında yapılan açıklamaya göre, Blinken ayrıca Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile de bir araya geldi. Görüşmede, Eylül 2023'te ilan edilen Kapsamlı Stratejik Ortaklık çerçevesindeki gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Blinken'ın Hint Pasifik bölgesindeki istikrarın korunması için Vietnam ile işbirliğini devam ettirme taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

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