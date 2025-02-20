ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Orta Doğu'yu Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ile Suriye ve Lübnan'da istikrar konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, Rubio ve Bin Zayid, Abu Dabi'de bir araya geldi. Toplantıda, Gazze'deki olayların yanı sıra, Kızıldeniz'deki güvenlik durumu, Suriye ve Lübnan'ın mevcut durumu değerlendirildi.

Rubio ile Bin Zayid arasındaki bu görüşmede, ABD ile BAE arasındaki stratejik ortaklık bir kez daha pekiştirildi. İki ülke arasındaki ekonomik, savunma ve bölgesel işbirliği konuları da detaylı bir şekilde tartışıldı.

Ayrıca, toplantıda BAE'nin yapay zeka ve kuantum hesaplama alanındaki önemli gelişmeleri de gündeme geldi.