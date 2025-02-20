ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Orta Doğu'yu Görüştü

Rubio ve Al Nahyan, Gazze ve bölgedeki istikrarı ele aldı; ekonomik işbirliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:19
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Orta Doğu'yu Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ile Suriye ve Lübnan'da istikrar konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, Rubio ve Bin Zayid, Abu Dabi'de bir araya geldi. Toplantıda, Gazze'deki olayların yanı sıra, Kızıldeniz'deki güvenlik durumu, Suriye ve Lübnan'ın mevcut durumu değerlendirildi.

Rubio ile Bin Zayid arasındaki bu görüşmede, ABD ile BAE arasındaki stratejik ortaklık bir kez daha pekiştirildi. İki ülke arasındaki ekonomik, savunma ve bölgesel işbirliği konuları da detaylı bir şekilde tartışıldı.

Ayrıca, toplantıda BAE'nin yapay zeka ve kuantum hesaplama alanındaki önemli gelişmeleri de gündeme geldi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!
2
Finlandiyalı Johan Österman, Türk Kadınla Evlendi ve İslamiyet'i Seçti
3
Komadan Çıkan Belgin Büyükşahin, 6 Yılda 55 Madalya Kazandı!
4
Tokat'ta Kardan Kapanan Yolda Hasta Kurtarıldı
5
Ramazan'ın Vazgeçilmezi: Hurma Tezgahları Doldurdu
6
Trump, Yasa Dışı Göç ve Federal İhtiyaçları Hedefleyen Üç Yeni Kararname İmzaladı
7
Adana'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?