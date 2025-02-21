ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Kanada İlişkilerine Sert Eleştiri

Marco Rubio, Kanada İlişkilerinde Gerginliği Değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD-Kanada arasındaki gerginlik hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gazeteci Catherine Herridge'in programında konuşan Rubio, "Ülkelerin bizi sömürmesine izin verdiğimiz günlerin sona ermesi lazım. Bu küresel düzen için de iyi değil" dedi.

Tarifeler ve Ticaret Üzerine

Rubio, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatarak, Trudeau'nun gümrük vergileri nedeniyle "ülkenin ayakta kalamayacağını" söylediğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Trump'ın Kanada'yı "tarifeler karşısında ticarette varlıklarını sürdüremeyeceklerse 51. eyalet" olabilecekleri konusunda uyardığını aktardı.

Rusya ile İletişim ve Potansiyel İşbirlikleri

Rubio, Rusya ile iletişimin sürdürülmesinin önemini vurgulayarak, "Dünyada ortak çıkarlarımız olduğunu düşündüğüm konular var. Örneğin Rusların da İran'ın nükleer silahlara sahip olmasından memnun kalmadıklarını düşünüyorum" dedi. Ukrayna'daki barış görüşmelerinin önemine de değinen Rubio, iki tarafın da kabul edilebilir şartlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Trump ve Zelenskiy Arasındaki İş İlişkisi

Rubio, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile askeri destek karşılığında yapılan görüşmelerin ardından Trump'ın Zelenskiy'e karşı duyduğu öfkeyi dile getirerek, "Bence Başkan Trump, Zelenskiy'e oldukça kızgın ve bunda da haklı" ifadelerini kullandı.

USAID ve Ulusal Çıkarlar

Rubio, USAID'in ulusal çıkarlarla uyumlu olması gerektiğinin altını çizerken, "Dış yardımların durdurulması bazı programların işlemesini aksatıyor ama bu karar uzun vadede faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

İran ve Nükleer Tehditler

Rubio, "Donald Trump döneminde nükleer bir İran olmayacak" diyerek, İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

Çin ile Ticaret İlişkileri

Son olarak Rubio, Çin ile ilişkilere dikkat çekerek, "Bu durumu engellemek için ABD'nin iç endüstriyel kapasitesini artırması ve müttefikleri ile tedarik zincirlerini güvence altına alması gerekiyor" ifadelerini kullandı. COVİD-19'un kaynağı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Rubio, bu durumun "yıkıcı" olduğunu belirtti.