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ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan KDC'ye Destek ve Goma Saldırısına Kınama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüşerek Goma'daki saldırıyı kınadı ve ülkenin egemenliğine saygı duyduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:39
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan KDC'ye Destek ve Goma Saldırısına Kınama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Goma kentine yönelik yapılan saldırıyı kınadı. Bakan Rubio, ABD'nin KDC'nin egemenliğine saygı gösterdiğini vurguladı.

Bakanlığın yayımladığı resmi açıklamaya göre, görüşmede ikili ve bölgesel işbirliği konularına da değinildi. Rubio, 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grubun Goma'ya yaptığı saldırının sonuçlarının ciddiyetine dikkat çekti ve bölgedeki istikrarın önemini vurguladı.

İki lider, Luanda Sürecinin ilerletilmesi konusunda da fikir birliğine vardı. Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco'nun KDC ile Ruanda arasındaki görüşmeleri bir an önce yeniden başlatma çabalarını desteklediler.

KDC'deki Zor Durum

KDC'nin doğusunda M23 ile güvenlik güçleri arasında süregelen çatışmalar nedeniyle bu yıl başından beri 400 binden fazla kişi yerlerinden edildi. M23, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatarak, şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler, M23'ün destek aldığı iddialarıyla Ruanda'yı suçlarken, Ruanda bu suçlamaları reddediyor. M23, 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşması sonrasında, Kongo'nun doğusundaki çatışmaların devam etmesiyle birlikte ortaya çıkan ve çoğunlukla Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşan bir gruptur.

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