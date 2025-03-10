ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan USAID İptalleri Açıklaması

Bakan Rubio, ABD'nin USAID programlarının yüzde 83'ünün iptal edildiğini duyurdu, iptallerin detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:02
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan USAID İptalleri Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rubio USAID Programlarının Yüzde 83'ünü İptal Etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yürütülen incelemeler sonucunda Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) programlarının yüzde 83'ünün iptal edildiğini açıkladı. Rubio, iptallerin gerekçeleri ve detaylarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

İncelemelerin Sonucu

Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, USAID'e yönelik yürütülen 6 haftalık incelemenin ardından, ajansın programlarının 5 bin 200 sözleşmesinin iptal edildiğini duyurdu. Bu iptallerin, ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet etmeyen on milyarlarca dolarlık harcamalara neden olduğunu belirtti.

Yeni Yönetim Planları

Bakan Rubio, iptal edilen programların arından geriye kalan yaklaşık 1000 programın Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yönetileceğini ifade etti. Hükümet Verimliliği Departmanı'na teşekkür eden Rubio, bu adımı "geç kalınmış ve tarihi bir reform" olarak nitelendirdi.

USAID Tartışmaları ve Trump Yönetimi

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik bir kararname imzaladı. Bu kararname çerçevesinde, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu olan tüm bakanlık ve kurumların yapılan ödemeleri keseceği belirtildi. Ayrıca, programların ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirileceği 90 günlük bir inceleme süresi başlatıldığı ifade edildi.

27 Ocak’da, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Bakanlık ve USAID finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğu bilgisi verildi. Ayrıca, Trump'la birlikte USAID yöneticileri arasında yaşanan sorunlar sonrasında, ajansın sosyal medya hesaplarının kapatıldığı ve çalışanların "idari izne çıkarıldığı" duyuruldu.

Son olarak, Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar verdi.

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