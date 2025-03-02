ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'e Silah Teslimatlarını Hızlandıracak Bildiri İmzaladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e yönelik yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak amacıyla bir bildiri imzaladığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rubio'nun eski Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e uyguladığı "kısmi silah ambargosu" kararını geri çevirdiği belirtildi. Rubin, bu hamlenin ardından, Donald Trump yönetiminin göreve başlamasından bu yana İsrail'e yaklaşık 12 milyar dolarlık silah satışını onayladığını vurguladı.

Rubio, ABD'nin İsrail'i desteklemeye devam edeceğini ifade etti. 8 Şubat'ta ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan yeni bir silah satışına onay vermişti. Bu satış kapsamında, binlerce füze ve mühimmatın yanı sıra, İsrail'e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba ve 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kiti gibi malzemeler teslim edilecek.