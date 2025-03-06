ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kül Çarşambası'nda Televizyonda Haç İşaretiyle Göründü

Marco Rubio, Kül Çarşambası'nda alnındaki haç işaretiyle canlı yayına katılarak inancını simgeledi.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:51
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kül Çarşambası'nda Televizyonda Haç İşaretiyle Göründü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hristiyanlığın Katolik mezhebi mensuplarının önemli kutsal günlerinden biri olan Kül Çarşambası dolayısıyla, alnına çizdiği haç işaretiyle bir televizyon kanalında canlı yayına katıldı.

Dün, ABD’de Katolik mezhebi başta olmak üzere çeşitli Hristiyan toplulukları, Kül Çarşambası sebebiyle inançlarının sembolü olan haç işaretiyle iş yerlerine gitti. Rubio, bu özel günde, bir haber kanalındaki canlı bağlantısında, Kül Çarşambası’nın anlamını vurgulamak için alnında büyük bir haçla açıklamalar yaptı.

Ayrıca, ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Washington'daki büyük katedraller ve çeşitli eyaletlerdeki kiliselerde, Kül Çarşambası dolayısıyla özel ayinler düzenlendi. Kiliselerden çıkan topluluklar, sokaklarda, metro ve alışveriş merkezlerinde alınlarında kül tozundan haçlarla dolanarak bu geleneği sürdürdü.

Bu bağlamda, Beyaz Saray çalışanları için de, Eisenhower Yönetim Ofisi Binası’nda Kül Çarşambası nedeniyle bir ayin organize edildi. Beyaz Saray Yönetim Ofisi'nden çalışanlara gönderilen bir e-postada, sabah yapılan ayin hakkında bilgi verilirken, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump da kutlama mesajı paylaştı. Trump çifti, mesajlarında "on milyonlarca Amerikalı Katolik ve diğer Hıristiyanlar için" dua ettiklerini belirtti.

Kül Çarşambası, birçok Batı Hristiyan mezhebinde kutsal bir dua ve oruç günü olarak kutlanırken, Hristiyanlar, bu günde insanın ölümlülüğünün ve Hz. İsa'ya duyduğu sevginin simgesi olarak alınlarına külden haç çizmektedir.

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