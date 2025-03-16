ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Lavrov ile Husilere Yönelik Saldırıları Görüştü

Marco Rubio, Rusya ile Yemen'deki Husilere yönelik saldırılar hakkında önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:07
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Lavrov ile Husilere Yönelik Saldırıları Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Lavrov'u Bilgilendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırıları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rubio, dün gerçekleşen görüşmede, Yemen'deki İran destekli Husilere dair yürütülen hava operasyonları konusunu gündeme getirerek, Kızıldeniz'de ABD gemilerine yönelik herhangi bir saldırının "tolere edilmeyeceğini" vurguladı.

Görüşme sırasında, Suudi Arabistan'da düzenlenen son toplantının ardından atılacak adımlar da tartışıldı. Rubio ve Lavrov, Washington ile Moskova arasındaki iletişimi yeniden sağlamaya yönelik çabaları sürdürme konusunda fikir birliğine vardı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Son gerçekleştirilen saldırılarda ise 24 kişi yaşamını yitirirken, en az 23 kişi de yaralandı.

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