ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Münih Güvenlik Konferansı'nda Filipinli Mevkidaşı ile Görüştü

Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansı'nda Filipinli mevkidaşı ile stratejik işbirliğini ve ekonomik konuları görüştü.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Münih Güvenlik Konferansı'nda Filipinli Mevkidaşı ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Filipinli Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) Filipinli mevkidaşı Enrique Manalo ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rubio'nun iki ülke arasındaki ittifaka olan bağlılığını bir kez daha vurguladığı ifade edildi. Bakan Rubio'nun, daha derin ve kalıcı bir ilişki kurma isteğinin altı çizildi.

Görüşme sırasında, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri üzerine ikili işbirliğinin artırılması gerektiği konuları ele alındı. İki bakan, ayrıca sivil nükleer işbirliği, altyapı, kritik madenler, bilgi teknolojisi ve enerji gibi ekonomik işbirliği alanlarının güçlendirilmesine dair konuları da değerlendirdi.

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