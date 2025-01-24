ABD Dışişleri Bakanı Rubio, NATO Genel Sekreteri ve Yabancı Mevkidaşlarla Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, NATO ve Yabancı Mevkidaşlarla Önemli Görüşmelerde Bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Arnoldo Andre Tinoco ile birlikte Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, bu görüşmelerde üye ülkelerin savunma işbirlikleri ve stratejik ortaklıkları üzerine önemli noktaları ele aldı. Çatışmaların çözümü ve uluslararası güvenliği sağlamak için NATO'nun rolü ön plana çıktı.

NATO Üyeliğinin Önemi

Rubio, Rutte ile yaptığı görüşmede, ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını vurgularken, Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl bir şekilde sonlandırılması için gerekli adımları atmanın önemini dile getirdi. Müttefik ülkeler arasında gerçek yük paylaşımının sağlanması gerektiğinin altını çizen bakanlar, Hint-Pasifik ve Avrupa-Atlantik bölgeleri arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Orta Doğu ve Gazze İçin İşbirliği

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüşen Rubio, Orta Doğu'da barış ve güvenliğin sağlanmasında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın kritik rolüne değindi. Gazze'deki rehinelerin salınması ve insani yardım konusundaki ara buluculuk için Abdulati'ye teşekkür eden Rubio, çatışma sonrası Gazze'nin yönetimi ve güvenliği üzerine planlamaların önemini vurguladı.

Bakanlar, Suriye'de terörün önlenmesi ve komşu ülkelerin korunması gerektiği üzerine mutabık kaldılar. Ayrıca, Sudan'daki çatışmacı taraflara insani yardımın genişletilmesi için baskı yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Batı Yarı Kürede Güvenlik

Kosta Rika Dışişleri Bakanı Tinoco ile olan görüşmesinde Rubio, ABD-Kosta Rika ilişkilerinin batı yarı kürede güvenliğin sağlanmasındaki önemine dikkat çekti. Ortak projeler ve güvenlik konuları üzerine kurulan işbirliğinden dolayı Kosta Rikalı bakana teşekkür etti.

Transatlantik İlişkilerin Güçlendirilmesi

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski ile yapılan görüşmede ise transatlantik bölgedeki barış ve refahın korunması için ilişkilerin önemine değinildi. Savunma işbirliği ve enerji güvenliği gibi konular üzerine işbirliği geliştirmeyi amaçlayan fikir alışverişleri yapıldı.